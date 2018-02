Vene opositsionäär Aleksei Navalnõi süüdistas neljapäeval avaldatud 25minutises videos asepeaminister Sergei Prihhodkot altkäemaksu võtmises oligarh Oleg Deripaskalt ja juhtis tähelepanu nende ühisele puhkusele koos prostituutidega jahil.

Pärast video avaldamist tänas koos Prihhodko ja Deripaskaga jahil olnud modell Nastja Rõbka Instagramis Aleksei Navalnõid ja ütles, et ta saab nüüd rääkida, mis jahil tegelikult toimus. „See oli grupivägistamine. Ma tahan, et need inimesed vastutaks seaduse ees, sest mul on au ja eneseväärikus. Ma tahan, et Oleg (Deripaska) otsustaks, kuidas see küsimus lahendada. Ma näen kaht võimalust: ta kas abiellub minuga või ma kirjutan avalduse grupivägistamise kohta,“ kuulutas modell.

12 tundi hiljem tehtud sissekandes võttis Rõbka süüdistuse tagasi ja ütles, et tegi vaid nalja soovist testida lugejate huumorisoont ja intellekti.

Kõnealune puhkus miljardär Oleg Deripaska jahil Elden toimus Norra vetes 2016. aasta augustis.