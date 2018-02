Paljud eksperdid on seisukohal, et tuumasõjaoht pole viimastel aastakümnetel kunagi olnud nii suur kui praegu. Seda tõendavad relvastuse pidev täiustamine ja suurendamine Venemaal ja Ameerika Ühendriikides, samuti tuumarelva omava Põhja-Korea käitumine, mis võib olla ettearvamatu. Palju kära on tekitanud ka USA uus tuumadoktriin.

USA tõi 2. veebruaril avalikkuse ette oma uue tuumadoktriini (Nuclear Posture Review, NPR). Eelmine sarnane dokument võeti vastu 2010. aastal Barack Obama ajal.Nädala eest avalikustatud dokumendis kinnitatakse, et USA toetab tuuma-, keemia- ja biorelvade täielikku hävitamist kogu maailmas. Pärast külma sõja lõppu olevat USA vähendanud oma tuumaarsenali 85% võrra ja viimase paarikümne aasta jooksul pole ühtki uut tuumarelva ka kusagile üles pandud.

Ka ei nähta ette kohest vastukäiku, kui Venemaa alustab tuuma- või mittetuumarünnakut USA või mõne teise NATO liikmesriigi vastu. Kuid ohu korral võib USA korraldada ka ennetava rünnaku, sealhulgas anda tuumalöögi USA vastu suunatud mittetuumarünnakule. Samas pole Venemaa ainus riik, millele on pühendatud uues tuumaprogrammis peatähelepanu. Veel mainitakse Põhja-Koread, Hiinat ja Iraani.

Kõige ohtlikumateks riikideks USA-le peetakse Venemaad ja Hiinat, mis võivad rikkuda relvastuse vähendamise kokkulepet. Dokumendis rõhutatakse, et samal ajal, kui USA hoiab sihikul tuumarelvastuse vähendamist, tegutsevad Hiina ja Venemaa vastupidises suunas. USA tuumadoktriinis räägitakse, et Venemaa võib tuumarelva kasutada ähvardamiseks või agressiooni alustamiseks. Ei peeta võimatuks, et Venemaa võib esimesena rünnata tuumarelvaga Ühendriike või tema liitlasi. Samas rõhutatakse, et USA ei taha olla Hiina või Venemaa vastane, vaid loodab stabiilsetele suhetele nende riikidega.