Lisaks sellele, et kollased hambad ei ole ilusad, siis teine probleem on see, et sageli viitb hammaste kollaseks muutumine ka tervise halvenemisele. Miks me hambad muutuvad kollaseks?

Portaal Your Tango avaldab kuus põhjust, miks me hambad on kollasemaks muutunud. Samuti jagab nippe, kuidas sellele piir panna.

1. Kasutad üleliia suuvett või oled valinud toote, mis on liiga happeline