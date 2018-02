Reedeses Õhtulehes kirjeldatud väikelaste matk Emajõe jääle oli ettevalmistatud ja eelnevalt oli jää paksus kontrollitud, ütleb Maarja Klaas MTÜst Lapsed Õue. Matka pealt näinud tartlanna küsis eile ärevalt, et kas väikelastega Emajõe ületamine mööda jääd on ikka hea mõte.

„Lastehoid ületas kolmapäeval Emajõe jääl varasemalt ette aetud raja seoses põhjalikult planeeritud õppekäiguga,“ räägib Klaas. „Eelnevalt oli jää paksus jõe ületamise kohas neljas kohas üle mõõdetud. Paksus oli 15-17 sentimeetrit, talvepakasega on ohutu jääle minna alates 10 sentimeetrit.“

„Olime veendunud teekonna ohutuses ning kaasas oli ka vajalik turvavarustus - viskeliin ja jäänaelad,“ jätkab Klaas. „Jää ületamine toimus kõige otsemat teed pidi risti üle jõe, eemal truupidest ja sildadest, kohas, kus jää on ühtlaselt kindel. Retk oli osa õppetegevusest, mis puudutas jääl käimise riske ja ohutust. Matkal osales kolm õpetajat ja kaksteist last, lapsevanemad olid õppekäigust teadlikud.“

Päästeameti pressiesindaja Marek Kiik pidas juhtunut päris uskumatuks ja nimetas täiskasvanute käitumist vastutustundetuks. Tartu linna haridusosakonna juhataja Riho Raave sõnul on linnale kuuluvatel lasteaedadel jõejääle minek keelatud.

„Selgitasime Tartu linnavalitsuse haridusosakonnale õppekäigu asjaolusid,“ seletab Klaas. „Meil on linnavalitsusega kokkulepe, et edaspidi teavitame Päästeametit sarnaste õppekäikude eel. Soovime rõhutada, et õppekäiku jääl korraldame ainult kontrollitud ja turvaliste jääolude korral. Ohutus on meie hoius alati esmatähtis.“