Täna tunnustas häirekeskus mitut last, kel tuli valida hädaabinumber 112 ning jagada oskuslikult informatsiooni põhjustest, miks ta helistab ja keda tal appi vaja on.

"See juhtus oktoobris. Tulin just koolist koju ja õnnetus juhtus täpselt minu kodu kõrval. Seal on üks selline ohtlik ristmik," meenutab 11aastane Andreas päeva, mil tal tuli Pärnus hädaabinumbrile 112 helistada. Vaatamata sellele, et ümberringi oli mitu täiskasvanut, ei teinud peale Andrease keegi kõnet.

"Olin peaaegu kodus kui kuulsin, et käis mingi pauk. Nägin, et kaks autot olid kokku pannud. Hakkasin siis kähku jooksma ja vaatasin olukorra üle. Võtsin telefoni välja ja helistasin hädaabisse ja kirjeldasin olukorda: kaks autot, ühes vanem ja teises noorem inimene sees. See noorem inimene, temal oli kõik korras aga see vanem, minu meelest oli ta veidikene uimane ja tal oli uks niimoodi lömmis, et ta ei saanud autost välja," kirjeldab poiss talle avanenud vaatepilti. "Siis ma ütlesin kohe aadressi ja ütlesin, mida on vaja, kas politseid või kiirabi."