Bangkokis jäi rongi alla 28aastane naine, kes oli koos kaaslasega rööbastele selfit tegema läinud, teatab sealne politsei.

Walailak Sukuma kuulutati surnuks mõni tund hiljem pärast rongilt löögi saamist, vahendab IOL News. Naine oli raudteel pilte tegemas koos oma sõbraga. Kui Sukumal rebis rong ära jala, siis 24aastane Amnaj Nawantip sai peavigastuse ja murdis käeluu.

Rongi alla jäänud olid osa viieliikmelisest seltskonnast, kes olid eelnevalt kohalikus vaksalis õlut joonud. Ametnike sõnul oli alkoholi tarbiv seltskond rongijaamas sage külaline ning tihti viibiti ka rööbastel. „Ainult seekord tegid nad ka selfisid. Hukkunu sõbrad ütlesid, et nad ei näinud rongi lähenemist,“ rääkis kohalik politseiuurija Wissanusak Suebin. „Seltskond kinnitas, et nad said oma õppetunni. Kuid eks tulevik näitab, kas nad tulevad siia tagasi,“ rääkis Suebin.

2015. aastal kirjutas Condé Nast Traveler, et selfide tegemine nõuab viimasel ajal rohkem inimelusid kui hairünnakud.