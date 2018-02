„Väga palju saab teada internetist ja vaadata reklaamist, kuid vahetu suhtlus ei ole kuhugi ära kadunud,“ põhjendab Henrik Urbel, kuidas on Tartu Näitustel juba 26. korda õnnestunud korraldada haridusmess Intellektika.

„Enne otsuste langetamist on vajalik küsida infot otseallikast,“ jätkab Tartu Näituste kommunikatsioonijuht Urbel. „Paljusid koole tutvustavad õpilased, nende käest saab otse küsida, millise need erialad on, mida nad endast kujutavad, kui kaua õpe kestab, kui raske see on. Kõik see on noortele väga vajalik ja nad saavad küsimusi esitada 59 organisatsioonile. Messil esindatud valdkonnad on väga erinevad, nii et erinevate huvide ja oskustega noored saavad siin väga palju uurida, kuulata, vaadata.“

Külastajaid messile jätkub, sest tuldi tervete klasside kaupa, õpetajadki kaasas. Kutsekoolid pakkusid erinevat nokitsemist kuni Teadustoimetuse korraldatud iseehitatud puidust mänguautode võiduajamiseni, mille peaauhinnaks oli külaskäik saate "Rakett 69" salvestusele.