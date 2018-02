Teletäht ja sotsiaalmeediastaar Kim Kardashiani himu end kaamerasilma ees paljastada pole ammu mingi üllatus. Küll aga see, et naine palub endast provokatiivseid fotosid klõpsida oma 4-aastasel tütrel, paneb kulmu kergitama küll...

Kimi sotsiaalmeediakanalid on pungil alastipiltidest, millega kaasnevat tähelepanu naine suisa naudib. Nüüd on staar suutnud aktifotode tegemise viia hoopis uuele tasemele - nimelt lisas ta Instagrami endast taaskordse meela foto, mille autoriks on märkinud oma 4-aastase tütre North Westi. Fotolt on näha, kuidas Kim seisab seljaga kaamera poole, ise hoiab meelalt oma rindadest kinni.

On neid, kes fotos midagi kahtlast ei näe. Samas aga peavad paljud kommenteerijad tõsiasja, et Kim enda tütart sääraste fotode tegemise juures ära kasutab, pehmelt öeldes kummaliseks.