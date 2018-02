Täna alanud järjekorras juba 27. reisimessil Tourest tunnistati 2017. aasta turismiedendajaks ligi kaks aastat Euroopa suurimat turismiettevõtete katusorganisatsiooni ECTAA juhtinud Merike Hallik ning turismiobjektiks Kultuurikatel.



Eesti Turismifirmade Liidu presidendi Külli Karingu sõnul on aasta turismiedendaja Merike Hallik ECTAA presidendina juhtinud kindla visiooniga kogu Euroopa turismitööstuse arenguid läbi murrangulise ajaperioodi ja seeläbi toonud ka selle väärtusliku teadmise Eesti turismisektorisse. Merike Halliku tööd pandi tähele ka Euroopas.



“Merike Halliku presidentuur on olnud Euroopa turismile aktiivne ja viljakas kaheaastane periood, mille jooksul on läbi viidud mitmeid olulisi tegevusi, millest kaalukaim on kindlasti pakettreisidirektiivi rakendamise ette valmistamine 30 Euroopa riigis,” ütles ECTAA peasekretär Michel de Blust.



“Välisministeeriumil avanes Euroopa Liidu eesistumise raames suurepärane võimalus korraldada reisihoiatuste teemal ühisseminar ECTAAga. Meie kattuvad presidentuurid, Merikese pühendumus ja entusiasm oli ürituse õnnestumisel võtmetähtsusega ning saime palju positiivset tagasisidet just sellele, et avalik sektor ja ärisektor on toodud ühe laua taha,” iseloomustas Aasta Turismiedendajat välisministeeriumi konsulaarosakonna peadirektor Kersti Eesmaa.



Aasta Turismiedendaja auhinna saanud Merike Hallik peab ECTAA presidendina suurimaks õnnestumiseks seda, et Eestisse on eesistumise käigus jõudnud palju professionaalset ja väärtuslikku infot.

Merike Hallik (ETFL )





“See, mida Eesti turismiettevõtjad ja ETFL Euroopa turismimaastikust varem pealiskaudselt teadsid, on turismiettevõtjate ja liidu poolt üksipulgi lahti võetud ning endale hästi selgeks tehtud,” ütles Hallik. “Samuti oleme uute seaduste valguses teinud väga palju koostööd erinevate ministeeriumide ja Tarbijakaitseametiga, et Eesti turimisektorit professionaalsemaks muuta.”



Aasta Turismiobjektiks kuulutati loome- ja kultuurikeskus Kultuurikatel.



“Kultuurikatel on unikaalne ja märgiline objekt kogu Eesti mõistes, mis ühendab endas julget disaini, loomingulist sisu, multifunktsionaalseid kasutusvõimalusi ning seostub paljude nii esinduslike, rahvusvaheliste kui alternatiivsete sündmuste kvaliteetse läbiviimisega,” ütles ETFLi president Külli Karing. “Kindlasti on väga oluline seegi, et Kultuurikatel on hea partner turismisektorile.”



Aasta Turismiobjekti auhinna vastu võtnud Kultuurikatla sündmusteenuste müügijuht Kadri Kütt ütles, et ilma turismisektori toeta poleks Kultuurikatel nii kaugele jõudnud.



“Tunnustus on märk sellest, et teeme õiget asja ning liigume õiges suunas, et olla Baltikumi ja Põhjamaade tuntuim sündmus-, elamus- ja konverentsikeskus,” rääkis Kütt.



Sel aastal toimub Tourest juba 27. korda, eelmisel aastal toimunud messi külastas kolme päeva jooksul kokku üle 28 000 inimese.