Neljapäeva õhtul toimunud Viini 62. ooperiballi aukülaliste seas olid tänavu Ukraina president Petro Porošenko ja tema abikaasa Marõna. Ukraina riigipea peotuju üritas rikkuda naisliikumise Femen aktivist, kes paljastas punasel vaibal rinnad. Nähtavale tuli ka tekst, milles soovitati Porošenkol ballilt kuradile kerida, vahendab Kronen Zeitung.

(AFP/Scanpix)

Politseinikud toimetasid rahurikkuja kiiresti kõrvale. Politsei pressiesindaja Harald Söros ütles hiljem, et rinnad paljastas Femeni 25aastane aktivist Alisa Vinogradova.

(AFP/Scanpix)

Sama naine hüppas mullu detsembris esimesel jõulupühal Vatikanis Püha Peetruse väljakul üle aia Vatikani jõulusõime, karjus: „Jumal on naine!“, ja üritas sealt ära viia Jeesuslast kujutavat nukku. Ukrainas 2008. aastal sündinud naisliikumine Femen andis tookord oma veebileheküljel teada, et tegemist oli protestiaktsiooniga naiste õigusi lämmatava Vatikani vastu.

Ukraina riigipea puhul häirib Femenit eelkõige tõsiasi, et Petro Porošenko näol on tegemist oligarhiga, kes jätkab äriajamist ka presidendiametis. Seetõttu nõuab naisliikumine, et presidendil tuleb valida, kas olla oligarh või Ukraina riigipea? Kolmandat võimalust Femeni sõnul ei ole.

(AFP/Scanpix)

Petro Porošenko ise Femeni aktivisti väljaastumist ei näinud.