Legendaarse Ameerika rokkbändi Mr Big trummar Pat Torpey suri vaid 64 aasta vanusena.

Hitist "Wild World" tuntud ansambel teatas Twitteris, et muusiku olid hauda viinud Parkinsoni tõve tüsistused.

With breaking hearts we tell you that our brother, friend, drummer and founding member, Pat, passed away Wednesday, February 7 from complications of Parkinson’s disease. Family, band and management request privacy at this very difficult time. Services are pending. pic.twitter.com/SQNpCW9LXw