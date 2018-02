Enne sünnitust peaks loode üsas pöörama end peaseisu, kuid alati ei lähe kõik ootuspäraselt. Nii võibki tulevastele vanematele teha muret, et nende beebi on tuharseisus. See ongi põhjus, miks üks paarike otsustas jagada videot kogu maailmaga, et teised tuharseisus beebiga vanemad julgustust saaksid.

Sellel erilisel videol kasutab tohter oma käsi, et lapse asendit muuta, vahendab The Sun.

Mõte loote välisest pööramisest paneb tulevased vanemad enamasti muretsema. Nii olid mures ka videol olev Vanessa Fisher ja tema abikaasa Nick.