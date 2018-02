Tallinna Sadam kuulutas välja ehitushanke Tallinna Vanasadamas asuva olemasoleva D-terminali hoone rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks. Ehitustöödega loodetakse alustada maikuus ning terminali valmimine on planeeritud järgmise aasta augustiks. Ehituse eeldatav maksumus on 15 miljonit eurot.

Tallinna Sadama infrastruktuuri arendusdivisjoni juhi Peeter Nõgu sõnul suureneb kavandatud ehitustööde käigus hoone pindala üle kahe korra ehk praeguselt 7000 ruutmeetri asemel on tulevikus D-terminalis pinda ligi 14 000 ruutmeetrit. „Planeeritud laiendustööde käigus ehitatakse välja uue funktsionaalsuse ja arhitektuurse kontseptsiooniga terminali ruumid ja fassaadid, rajatakse kaasaegsed tehnosüsteemid ning rekonstrueeritakse ka hoonet teenindavad tehnovõrgud ja alajaamad.“ selgitas Nõgu.

D-terminali välis- ja sisearhitektuuri on välja töötanud OÜ R-Konsult arhitekt Irina Rauaga eesotsas. Ehituse konstruktsiooni ja insenerosad projekteeris SWECO Projekt AS ning elektri, nõrkvoolu ja automaatika Rausi OÜ. Terminali projekteerimisel on kasutatud mudelprojekteerimise ( BIM) meetodit.

„Olemasolev D-terminal oli projekteeritud teenindama 2,5 miljonit reisijat aastas, aga juba praegu läbib terminali üle kuue miljoni inimese. Laevad on muutunud suuremaks ning sõiduplaanid tihedamaks, seetõttu on terminalis vaja üheaegselt teenindada mitmeid tuhandeid kliente. Laevafirmad on teinud suuri investeeringuid ja ka sadam peab nende arengutega kaasas käima, et pakkuda oma reisijatele paremat reisikogemust,“ märkis Peeter Nõgu.

Uuenevas D-terminalis saavad olema mugavad ja avarad ootealad reisijatele, kuhu on lisatud märkimisväärselt uusi istumisvõimalusi. Terminalis saab olema rohkem ruumi ka kohvikutele ja kaubandusele. Uute võimalustena lisanduvad lasteala ning nõudlikematele reisijatele eraldi lounge.

D-terminali kasutavad laevafirma Tallink reisijad.

D-terminali laiendamine on osa Vanasadama uuenemisest, mis aitab muuta meie vabariigi ja pealinna esindusvärava kasutajasõbralikumaks ning kogu sadama-ala atraktiivsemaks.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 28.03.2018. D-terminali rekonstrueerimise eeldatav maksumus on 15 miljonit eurot ja seda kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa Ühendamise Rahastu projekti TWIN-PORT 2 nr 2014-EU-TM-0087-M raames.

