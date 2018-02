„Eesti laulu“ esimeses poolfinaalis astub teiste seas võistlustulle Stig Rästa lauluga "Home".

Stig Rästa lood on viimastel aastatel „Eesti laulul“ kõvasti rokkinud. Stig esindas Eestit koos Elina Borniga 2015. aastal Eurovisionil ning mullu laulis tema kirjutatud lugu eurolaval Jüri Pootsmann.

Stig on selgitanud ERR-i veebistuudios, et võistlusest osa võtma ajendas teda paljuski igavus. „Mõtlesin sellele juba mitu kuud tagasi ja hakkasin teadlikult laulu kirjutama. Mõtlesin, et kui tuleb mingi lugu, siis ma lähen, kui ei tule, siis ei lähe.“ Nii sündiski pala „Home“, mida ta esitab laval täiesti üksi. „Home“ räägib sellest, kuidas maailmas toimub pidevalt midagi jubedat, aga kodus on ikka hea ja rahulik.