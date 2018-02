Eesti välisluureameti peadirektor Mikk Marran hoiatas Briti jalgpallifänne, et nood suvel Venemaal toimuvatel jalgpalli maailmameistrivõistlustel spioonide ohvriks ei langeks.

Marran soovitab nii brittidel kui ka kõigil teistel MM-i külastavatel välismaalastel hoida enda ligiduses telefonid, sülearvutid ja muud elektroonilised seadmed või neid üldse mitte kaasa võtta, kirjutab The Times. Seesugune soovitus kehtib ka sportlaste endi kohta.

Lisaks hoiatas Marran võõraste eest, kes üritavad baarides või teistes avalikes kohtades luua sõprussidemeid, mida saaks hiljem ära kasutada - tegu võib olla Vene luure agentidega. „Inimesed väljastavad Venemaale reisides suurel hulgal informatsiooni: nimesid, aadresse, sotsiaalkindlustuse numbreid. Need andmed paigaldatakse Vene eriteenistuste süsteemidesse,“ selgitas Marran, lisades, et eelnevalt uuritakse välja, kes on tulemas, kus nad peatuvad, mida nad teevad ja mis on potentsiaalsete ohvrite nõrkused.

„See ei tähenda, et Venemaale ei peaks sõitma. Venemaa on suurepärane maa,“ ütles Marran, rõhutades, et ta soovib vaid tõsta inimeste teadlikkust sealsetest ohtudest.

Jalgpalli MM kestab 14. juunist kuni 15. juulini ning see toimub Venemaa 11 erinevas linnas. Otsuse 2018. aasta mängud Venemaal korraldada tegi FIFA 2010. aastal.