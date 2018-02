Maksu- ja tolliamet (MTA) saadab alates reedest maaomanikele kokku ligi 370 000 maamaksuteadet 310 000 isikule, kellest 80 protsenti saavad teated e-kirja vahendusel.

8500 inimesele saadetakse info maksuteate kohta SMS lühisõnumiga ning 53 337 inimesele saadetakse teade posti teel, teatas MTA.

"Püüame leida alati inimeste jaoks sobivamaid kanaleid ühenduse võtmiseks, et vajaminev info oleks aegsasti ja hõlpsasti kättesaadav ning selleks kutsume inimesi üles eelistama elektroonilisi kanaleid ja ka ise aktiivselt e-maksuametis/e-tollis oma andmeid uuendama, et teated kohale jõuaksid," ütles MTA maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi ja lisas, et viimastel aastatel on püüeldud selle poole, et vähendada paberil edastatavate teadete hulka ja sellega seotud kulu.

"Lühisõnumiga ja e-postiga teateid hakkasime täna järjest välja saatma, paberil maamaksuteated peaksid adressaatidele kohale jõudma hiljemalt 15. veebruariks," selgitas Liivamägi.

Lühisõnumiga saavad maamaksuteate need isikud, kes eelmisel aastal esitasid füüsilise isiku tuludeklaratsiooni elektrooniliselt ning kes on märkinud kontaktidesse oma mobiiltelefoni numbri, aga mitte e-posti aadressi. SMS teavituse sisus on info maamaksuteate koostamisest e-maksuametis/e-tollis. Teate täpsema sisuga tutvumiseks peab e-maksuametisse/e-tolli sisenema ja seal teate avama.

Kuni 64-eurone maamaks mistahes kohaliku omavalitsuse üksuses asuvalt maalt tuleb sel aastal tasuda ühekorraga 2. aprilliks. Maamaksust, mis ületab 64 eurot, peab tasuma 2. aprilliks vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust saab tasuda hiljemalt 1. oktoobriks.

Liivamägi tuletab meelde, et ka tänavu on maksumaksjal võimalus jätta osa tulumaksu tagastuse summast maamaksu katteks. "Kui tuludeklaratsiooniga on kõik korras, siis tagastame ülejäänud tagastamisele kuuluva tulumaksu tavapärases tempos," ütles ta.

Maamaksuteadetega seotud küsimuste puhul palutakse pöörduda maksu- ja tolliameti infotelefonile 880 0810. Maa maksustamise ja maksuvabastuste rakendamisega seotud küsimustega soovitab MTA pöörduda maa asukohajärgse omavalitsuse poole.

