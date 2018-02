Viimastel nädalatel on krõbedad külmakraadid Eestissegi jõudnud. ERGO varakahjude osakonna juht Erko Makienko tuletab meelde, et kui kõvem pakane järele annab, siis hakkavad ka majade torud külmuma.

“Torude külmumise osas ei tule karta mitte suurt pakast, vaid talvise külma taandumist. Ilma järsul soojenemisel pressib soe õhk külma maa sisse ning selle tulemusel torud külmuma kipuvadki. Jääs toru võib omakorda kergelt puruneda ning tuua kaasa suuri remondiarveid,” rääkis Makienko. Igal aastal tuleb kindlustusel tegeleda kümnete veekahju juhtumitega, mis on tingitud külmunud torudest. Seni suurim selline külmumisest tekkinud veekahju oli ca 100 000 eurone kahju Tallinna vanalinna korteris.

Maja torustike külmumise vältimiseks tuleks suurem töö ära teha enne talve, kuid üht-teist annab ära teha ka siis, kui külm juba kohal. Näiteks suvekodudes, kus alaliselt ei elata ja mis seetõttu kütteta on, tuleks kahjude vältimiseks torustik veest tühjendada ja sulgeda.

Sageli saab torustiku külmumine alguse veemõõdu sõlmedest, mis asuvad maja keldris. Sellisel juhul tuleks hoida keldrikorrusel asuvaid ruume aastaringselt soojana. Abi on ajutistest küttekehadest või keldriakende kinnikatmisest.

“Kliendid on meile rääkinud erinevatest leidlikest lahendustest, kuidas vältida võimalikke külmakahjustusi. Üks meeldejäävamaid on soovitus valada WC-potti ja loputuskasti talvist klaasipesu vedelikku – kulu mõni euro, kuid risk maandatud," viitas Makienko.

Suurem külmumisoht on vanemate majade torustikel, mis asuvad maapinnale lähemal. “Kui on teada, kus maa sees torud jooksevad, tasuks sealt jätta ka lumi pealt ajamata ja vältida seal käimist, kuna kohev lumi on parim looduslik maasooja hoidja,” tuletab Makienko majaomanikele meelde. Kui torudes on küttekaabel, tasub külmade tulles see ka sisse lülitada.

Kui torud on siiski külmunud, võiks esmalt kontrollida, et veevärgi peakraan oleks kinni. Sellega saab ennetada võimalikku veeavariid. Kindlasti ei tohi sulatada külmunud toru lahtise leegiga. Ohtlik on ka puhuri või fööni kasutamine, sest igal aastal lõppeb vähemalt mõni selline katse hoopis tulekahjuga.

Foto: Scanpix

