„See ei olnud kohe kindlasti mitte niimoodi. Mina käisin casting'ul stuudios, kus oli ikka päris casting. See on minu kogemus. Mind kuskil täis ei joodetud ja ma ei usu, et Mart Sander seda tõsiselt mõtles, võib-olla ta viskas lihtsalt nalja…,“ arvab telesarjas Lindat mängiv Liisa Linhein ning kinnitab, et tema ühelgi Sanderi korraldatud peol joomas pole käinud.

Viimastel päevadel on esmaspäeval esilinastuva, Mart Sanderi telesarja „Litsid“ ümber olnud palju kära ja poleemikat. Nimelt väitis Sander intervjuus Anu Saagimile, et sarja casting ei olnud mitte tavaline, vaid mees korraldas enda pool peo, kus ka alkohol ojadena voolas, et „maskid langeda saaksid“. Telesarjas litse mängivate neidude sõnul ei ole nemad mingisugusel peol käinudki!

„Eile õhtul oli meil kuidagi nii intensiivne esilinastuse üritus, et ma ei ole üldse kursis sellega. Ma midagi nipet-näpet kuulsin, et hakkas arenema mingi probleem, või mingisugune artikkel. Aga loomulikult see ei olnud nii, ilmselt Mart tegi nalja või provotseeris, ma ei tea. Ma ei oska seda kuidagi kommenteerida, minu casting niimoodi välja ei näinud,“ räägib ta.

„Minul oli täiesti professionaalne casting, erinevad tüdrukud olid kohal ja siis oligi tavaline proov,“ kinnitab neiu.

„Ma muidugi ei saa kõigi tüdrukute eest rääkida, aga ma ei usu seda, raske on uskuda. Võib-olla oleksin pidanud teiste käest ka küsima, et mis värk on ja mis toimub. Ei, minuga on kõik hästi. Teiste eest rääkida ei saa, aga ma ei ole midagi sellist kuulnud ja minuga toimus kõik professionaalselt,“ sõnab ta.

Ka kolmas näitlejanna, Mirjam Aimla, ei ole ühestki grupiviisilisest napsutamisproovist osa võtnud.

„Minu casting'ul küll mingit pidu otseselt ei olnud. Mina käisin seal kiiresti pärast enda trenni, lugesin osa ette, mis vaja oli. Eks nad selle põhjal tegid mingi otsuse, andsid ülesandeid ja ma läksin ära. Sel hetkel küll mingit pidu seal ei olnud ja mina olin nii õhtul hilja, et seal ühtegi teist näitlejat selleks hetkeks ei olnud. Minu casting'u puhul ei olnud seda pidu,“ kinnitab ta.

Sanderi sõnul on ta siiski näitlejatega pidutsenud ja mitu pudelit viina joonud

Hommikusöök staariga: Mart Sander (Jörgen Norkroos)

Kogu teema võtab aga järjest absurdsemaid pöördeid. Mart Sander avaldas täna Õhtulehes kirja, vastates antud teema ümber plahvatanud poleemikale ja Liisa Pakosta kriitikale.

"Litside" näitlejannad, kes telefonile täna vastasid, väitsid, et nemad ei tea pidudest, ega õieti ka artiklitest, mis palju kära tekitanud, mitte midagi.

Sanderi sõnul võeti aga eile, pärast seriaali suurt esilinastuspidu ühe näitlejanna juures napsu ning artikkel, kus Sander "huvitavast" casting'ust rääkis ja Pakosta seda kritiseeris, käis käest kätte.

Kui telefonis väidavad näitlejannad kui ühest suust, et nemad Sanderiga pidutsenud ei ole, väidab mees siiski, et on tüdrukutega pidevalt pidutsenud ja isegi mitu pudelit viina joonud:

"See intensiivne koostöö muutis meid lähedasteks sõpradeks. Oleme koos söönud ära mitu puuda soola ja joonud ära mitu pudelit viina. Me oleme vabad normatiivide ja direktiividega pealesurutud võltsvagadusest, kahepaiksest euromoraalist, mis välistab kõik selle, mis inimestevahelistes suhetes on vaimukat, lõbusat ja inspireerivat. Pooled meie näitlejannadest olid ja on täiskarsklased. Nad ei ole pidanud minu projektis kordagi teesklema purjusolekut, simuleerima seksi, ropendama. Oleme teinud koostööd kompromissitu väärikusega ning loodame, et ühel kaugel päeval ei maeta meid surnuaia värava taha. Kui see on olnud ahistamine, siis loodan, et nad ahistavad mind veel mitu hooaega," sõnab mees.

Kes siis lõppude lõpuks valetab?

Sander lihtsalt teeb tühipaljast reklaami ja provotseerib?

Telesarja "Litsid" osatäitjad (Martin Ahven)

Sander väitis eelmisel nädalal, Anu Saagimi saates „Hommikusöök staariga“, et korraldas oma teleseriaali õigete tüdrukute leidmiseks omapärase casting'u:

„Viisime tüdrukud omavahel kokku, hakkasime tekstiraamatust teksti lugema, võtsime sinna juurde vaikselt napsu ja vaatasime, kuidas tütarlapsed omavahel haakuvad,“ rääkis ta.

„Need polnud päris tavalised casting'ud, et tulge palun istuge, siis naerge, nüüd lugege luuletust või nutke. Korraldasime hoopis väljavalitutega peo, napsutasime ja vaatasime, kuidas ansambel kokku kõlab,“ väitis Sander.

Võrdõigusvolinik Liisa Pakosta oli sellisest töömetoodikast kuuldes maruvihane:

„Lause, et “Joodame teid natukene ja vaatame siis, mis inimene te olete!” kuulub Jossif Stalinile. Stalini loodud hirmuõhkkonnas kutsus ta ohvri välja, sundis ta alkoholi tarbima, ise jõi kõrvale väga lahjat veini, ja viis teise nii murdumiseni, inimväärikusest loobumiseni. See on oluline meeles pidada, sest ka kaasajal purjujootmine tulevase ülemuse poolt selleks, et näha, mis inimesega õieti tegu on, on samasugune inimväärikust alandav ja täiesti sobimatu teise inimese üle otsustamise viis. Seadus keelab tööandjal alkoholijoobes inimese tööle lubamise, millest saab ka järeldada, et seadus keelab ka “napsutamise” värbamisprotsessi osana,“ rääkis Pakosta Õhtulehele.

Pakosta arvas, et Sanderi väidet võivad olla pigem provokatsioon tähelepanu saamiseks: