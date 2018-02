Los Angeleses võttis endalt 50 aasta vanuses elu Rose McGowani endine mänedžer Jill Messick, kes oli tegutsenud näitlejanna esindajana, kui produtsent Harvey Weinstein ta 1997. aastal hotellitoas vägistas.

Omaksed rääkisid Hollywood Reporterile, et Messickil oli diagnoositud bipolaarne häira ning et ta oli aastaid depressiooni all kannatanud. Pere väitel elas Jill rängalt üle, et teda mässiti McGowani ja Weinsteini konflikti. See määris tema nime ja mainet - väidetavalt alusetult.

Nimelt oli Weinsteini advokaat hiljuti avaldanud e-maili, kus Messick Weinsteini kaitses. Ka Rose McGowan oli omaste väitel Messicki kohta ebaõigeid süüdistusi esitanud, kuid tema eksmänedžer ei asunud end kaitsma - selleks, et seksuaalse ahistamise ja vägistamise ohvritelt tähelepanu mitte endale tõmmata."

"Jillist sai selle niigi koletu looga kaasnev kahju," nendivad omaksed, väites, et praeguse piiramatu infojagamise ajastul jäeti Messickist vale mulje. "Jilli kohta levitati ebatõdesid, mida ta polnud suuteline kummutama ega soovinudki seda teha."