Korea Vabariigis Pyeongchangi olümpial viibiv Eesti president Kersti Kaljulaid sõnas, et meie 22 olümpiasportlasele ei tohiks liigseid pingeid peale panna ja, et igaüks teeks sellise tulemuse, millega tema ise on rahul õhtul teki alla minnes.

"Elu on edasi läinud, ärme pane sportlastele pingeid, vaatame rõõmu ja lustiga. Nad on seal, sinimustvalge on ekraani allservas. Oleme sellega rahul, mina olen!" ütles president ERRi spordiportaalile.

Ise soovib Kaljulaid väga näha oma silmaga kiir- ja iluuisutamist. "Mulle meeldib seda väga televiisorist vaadata, see on ka minu meelest hästi vahva sport. Seal juhtub kogu aeg palju."