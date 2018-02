Riigikohtu kriminaalkolleegiumi kohtuotsuses tuuakse välja Peep N.-i seksuaalkuriteod nelja alla 13aastase lapse suhtes. Esimese puhul süüdistati Peepu selles, et oli aastatel 2001–2005 kahel korral oraalses suguühtes alla 10aastase lapsega. Samal perioodil kasutas Peep last pidevalt ära enda sugulise kire rahuldamiseks: katsudes vahetult ja läbi riiete lapse suguorganit, samal ajal rahuldades ennast lapse nähes. Väidetavalt rahuldas Peep end lapse nähes aastatel 2005 kuni 2008.

Süüdistustesse mahub veel seik 2015. aasta oktoobrist, mil Peep külastas sülearvutiga veebilehte, kust vaatas pilte, millel olid kujutatud nooremad kui neljateistaastased isikud erootilistes situatsioonides.

Harju Maakohtu 22. juuni 2017. aasta otsusega lühimenetluses tunnistas Peep end süüdi ja talle määrati lõplikuks karistuseks viis aastat vangistust. Osade laste seaduslikud esindajad vaidlustasid maakohtu otsuse, kuna nägid selles liiga kerget karistust. Karistuse kandmine algas 10. jaanuar 2017.

Apellatsiooni esitas ka kaitsja, taotlusega tühistada osaliselt Peebu süüditunnistamine ja kergema karistuse mõistmine. „Apellatsiooni kohaselt rajaneb süüdimõistev otsus A-ga (st esimese lapsega – toim) suguühendusse astumist puudutavas osas vaid kannatanu ütlustel, mistõttu esinevad olulised kahtlused teo tõendatuses,“ seisab riigikohtu otsuses. „Samuti võivad 2001–2005. a toime pandud teod olla aegunud. Lisaks on kohtule esitatud hulgaliselt tõendeid selle kohta, et KarS § 146 (§ 145 lg 2) tunnustele vastava viimase teo pani süüdistatav toime 2007. aastal, mistõttu ka see on aegunud.“

Tallinna ringkonnakohtu 5. oktoobri 2017. aasta otsusega tühistati osaliselt Harju maakohtu suvine otsus ning Peebule määrati kokkuvõttes raskem karistus, mille järgi tuleb tal vanglas viibida 6 aastat ja kaheksa kuud. Ringkonnakohus ei hinnanud toime pandud kuritegusid aegunuiks.

Kaitsja kaebas otsuse edasi ning riigikohtu 8. veebruari otsuse järgi on Peebu teod esimese lapse suhtes aastatel 2001–2005 aegunud. Riigikohtu praktika kohaselt tõlgendatakse kõik kahtlused teo toimepanemise aja tuvastamisel isiku, ehk antud juhul Peebu kasuks.

„Kuriteo toimepanemise aeg ei pea olema määratud päeva täpsusega, kuid olukorras, kus mingil konkreetsel ajal süüdistuses määratud vahemikus võib tegu olla aegunud, tuleb selle toimepanemise ajavahemik tuvastada tõsikindlalt sellel ajal, mil aegumine oli välistatud,“ kirjutatakse riigikohtu otsuses. „Kuna praegusel ajal ei ole võimalik koguda täiendavaid tõendeid selle kohta, et teod pandi toime pärast 3. novembrit 2002, tuleb kõik kahtlused tõlgendada süüdistatava kasuks ja lugeda kuritegu aegunuks.“

Riigikohus leidis veel, et ringkonnakohus pole märganud maakohtu eksimust paragrahviga. Laste suguorganite puudutamine kuulub lapseealise seksuaalse ahvatlemise asemel hoopis vägistamise paragrahvi alla. „See puudus toob vältimatuna kaasa kohtuotsuste tühistamise C ja B (teise ja kolmanda lapse – toim) suhtes toimepandud vägistamistegudes,“ kirjutatakse riigikohtu otsuses. See tähendab jällegi, et tegu on teise astme kuriteoga, mis aegub 10 aasta asemel viiega.

Riigikohtu kolleegium saatis kriminaalasja tagasi maakohtule, et Peebu karistus ümber vaadata.

Küsimus: millal aegub süütegu?

§ 81. Süüteo aegumine

(1) Kedagi ei tohi kuriteo toimepanemises süüdi mõista ega karistada, kui kuriteo toimepanemisest kuni selle kohta tehtud kohtuotsuse jõustumiseni on möödunud:

1) kümme aastat esimese astme kuriteo toimepanemisest;

2) viis aastat teise astme kuriteo toimepanemisest.

(2) Süütegu inimsuse vastu, sõjasüütegu ja süütegu, mille eest on ette nähtud eluaegne vangistus, ei aegu.