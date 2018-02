Taani kuningakoja teatel on kuninganna Margrethe 83aastase abikaasa prints Henriku seisund järsult halvenenud. Kuna kroonprints Frederik sõitis isa pärast kiirkorras taliolümpiamängudelt kodumaale, on karta, et lood on kehvad.

Mullu septembris teatas õukond, et printsil on diagnoositud dementsus. See paistis seletavat kuningliku abikaasa hiljutisi teravaid väljaütlemisi - Prantsusmaalt pärit prints teatas, et ei luba end matta Margrethe II kõrvale, ning kritiseeris abikaasat, et too ei teinud temast kuningat.

Jaanuari algul selgus, et prints oli pärast Egiptuse reisi haiglasse viidud. Tema kopsust leiti healoomuline kasvaja, ent ravi vajas ta väidetavalt ennekõike kopsupõletiku pärast. Pärast tervenemist pidi vanahärra koju lastama, kuid ta on tänaseni haiglas.

Nüüüd kirjutab Ilta-Sanomat, et õukonna teatel on eaka printsi seisund nõrgenenud. Kroonprints Frederik katkestas isa tervisliku seisundi tõttu Pyeongchangi visiidi, naasmaks kodumaale. Rohkem pole Taani kuningakoda prints Henriku seisukorda kommenteerinud.