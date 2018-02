Keskkonnaminister Siim Kiisler kirjutab Facebookis, et kõrge alkoholiaktsiisi vastu protestijad võiksid Lätti-sõidu aktsiooni korraldada mingil muul päeval.

"Mul on sõbralik palve aktsiooni "Maksud sõidavad Lätti" korraldajatele – kas te võiksite palun korraldada selle aktsiooni mõnel teisel päeval, mitte Eesti vabariigi 100. aastapäeval? Mõistan teie aktsiooni motiive ja kindlasti on selline üritus oma seisukoha ja meelsuse väljendamiseks hea viis!

Samas, tegemist on protestiga ja protestima ei peaks ju mitte oma riigi, vaid konkreetsete otsuste vastu, seetõttu ürituse korraldamine sellisel päeval tõmbab tähelepanu kõrvale vaba Eesti üle rõõmutundmisest.

Protestimiseks ja vastandumiseks on meil kalendriaastas päevi piisavalt. Vabariigi aastapäeval võiksime tunda kõik koos rõõmu Eestist ja elust!!" kirjutab Kiisler.

Eelmise aasta lõpul lõid pahased kodanikuaktivistid suhtlusvõrgustikus valitsuse alkoholiaktsiiside vastu suunatud kampaania "24.02. kõik koos Lätti!".

Selle kampaania üks korraldajatest Maria Kaljuste ütles Õhtulehele, et on aeg aru saada, et see konkreetne protestiaktsioon ei ole seotud alkohoolikute ega Lätist alkoholi toomisega.

"See on protest selle vastu, mis meie riigiga on tehtud, milline maksupoliitika on kokku keeratud, millised on otsustamise ja rahajagamise süsteemid. See on protestiaktsioon, milles osalevad noored ja nooremapoolsed eestlased, need kes ei jaksa enam nõutult vahtida ega soovi pidutseda selle Eesti pidu, millega me enam kuigi kaugele ei jõua. See aktsioon on tõenäoliselt suurema riikliku iseseisvusliikumise osa – rahvas liigub ja ärkab igal pool – senine süsteem peab kardinaalselt muutuma ja see rahvas on otsustanud alustada nii."