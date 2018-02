Tuntud blogija Mariann Treimann ehk Mallukas jagas aasta alguses enda blogis Igor Mangi horoskoopi, mis on igal aastal väljaande üks loetavamaid artikleid. Maaleht esitas Treimannile kahjunõude, mille maksmise tähtaeg oli 2. veebruaril. Blogija pole siiani trahvi tasunud.

Kahjunõue saamata jäänud tulu eest oli 5320 eurot, millele lisandusid õigusabikulud 1104 eurot. Kokku pidi blogija Maalehele tasuma 6424 eurot 2.veebruariks. Tasumata jätmise korral on õigus Maalehel kohtusse pöörduda.

Mallukal on suur lugejaskond, kes asus kohe murele lahendust otsima. Mitu kaasaelajat kirjutas, et kui iga blogijälgija annaks kasvõi ühe euro, saaks trahvi tasutud. Jälgijaid on Mallukal üle 47 000. Mõni päev pärast trahviskandaali oli blogija kontole kantud juba üle 900 euro. Hetkeseisuga on täpne annetuste summa teadmata.