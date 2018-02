„Eesti ja Gruusia kahepoolne kaitsekoostöö on tihe. Osaleme vastastikku sõjalistel õppustel, Eesti toetab Gruusia kaitseväelaste väljaõpet ning järjest tugevam on koostöö küberkaitse valdkonnas,“ ütles kaitseminister Jüri Luik.

Käesoleval aastal osalevad Eesti kaitseväelased rahvusvahelisel õppusel Noble Partner 2018 ning Gruusia kaitseväelased õppusel SIIL.

“Tunnustan Gruusiat selle puhul, et riik on tõstnud oma kaitsekulutused 2 protsendini SKT-st. See näitab, et Gruusia võtab oma riigikaitset väga tõsiselt,” mainis minister Luik.

Kaitseminister Luik külastas ka Gruusia küberkaitse bürood.

Varssavi tippkohtumise järel loodud programmi “Substantial NATO-Georgia Package” raames juhib Eesti Gruusia võimearenduse tugevdamist küberkaitse valdkonnas. “Oleme programmi raames pakkunud Gruusiale küberväljaõpet ning kaardistanud nende vajadusi,” lausus Jüri Luik.

Põhjala-Balti abiprogrammi raames korraldatakse lähikuudel Gruusia ekspertidele tehniline live-fire küberõppus.