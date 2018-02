Kui kinodesse jõudnud film „Viiskümmend vabastatud varjundit“ ei tekitanud sinus veel piisavalt elevust, tõmbab Eros Butiik veebruarikuu käima Fifty Shades of Grey Freed täiskasvanute mänguasjade seeriaga. Tegemist on autori E.L. Jamesi poolt heaks kiidetud kauni ja kvaliteetse intiimmänguasjade kollektsiooniga.

“Mul on hea meel, et "Fifty Shades of Grey" fännidel on võimalus nautida sama seeria suurepäraseid intiimtooteid. See kollektsioon kehastab kõike, mis Anat ja Christiani kolmandas raamatus iseloomustavad – romantikat ja intiimsust. Kõik esemed on inspireeritud ning ka nimetatud Ana ja Christiani ühiste sensuaalsete hetkede järgi,“ selgitab raamatute autor E.L. James.

"Fifty Shades of Grey" romaanid ja nende põhjal loodud filmid on paljude jaoks saanud sissejuhatuseks BDSM’i mängudesse. Inglismaal Lovehoney poolt loodud kollektsioon heidab eksklusiivse pilgu luksusliku BSDSM’i glamuursesse maailma ning pöörab suurt tähelepanu kvaliteedile ja elegantsetele detailidele.

Kollektsioon on ideaalne nii nõudliku maitsega kogenud BDSM’i harrastajale kui ka algajale. Valikus on palju põnevat – alates piitsast (mis on pisike ja kinnitub mugavalt püksikute külge), kõdisulest ja pisivibraatorist (mis lausa unenäoliselt su kliitorit hellitab) kuni põnevalt vibreeriva peeniserõnga ja siidiste käekinnisteni välja. See komplekt stimuleerib kõiki meeli ja avab sinu magamistoa fantaasiarikastele mängudele, mida oma väljavalituga jagada!

PS! Ärge unustage kokku leppida salasõna, juhuks kui kumbki teist tahab vahepeal pisut hinge tõmmata.

Tutvustame mõnda Fifty Shades of Grey Freed kollektsioonis esindatud intiimtoodet, mis paistab silma huvitavate disainilahenduste ja kasutajamugavuse poolest:

Freed kollektsiooni käe- ja jalarihmad on asendamatud erootilised aksessuaarid, kui soovid kaaslase liikumisvabadust pisut piirata.

Luksusliku kujundusega kõdisulg tuleb appi, kui ihaldad hellitavalt või õrritavalt partneri siidjal nahal lugusid jutustada. Sulgede õrn puudutus äratab keha järk-järgult delikaatsetele tundmustele, olles lausa asendamatu eelmängu osa.

Maksimaalse efekti saavutamiseks soovitame kasutada ka Fifty Shades of Grey Freed silmamaski – nägemismeelt piirates võimenduvad teised tajud ja iga puudutus mõjub üllatavalt!

Fifty Shades of Grey Freed täiskasvanute mänguasjad on erinevalt eelnevatest kollektsioonidest 100% veekindlad ja taaslaetavad. Lisaks tuttavatele jänkuvibraatoritele ja kaugjuhtimisega vibratsiooniseadmetele on kollektsioonis esindatud ka uuema põlvkonna taaslaetav kliitori vaakumstimulaator, mis ei jäta kedagi külmaks. Kasutades nii vibratsiooni kui ootamatult realistlikku imevat efekti, tood multiorgasmid järjest enamate naiste käeulatusse!

Olenemata sellest, kas oled "Fifty Shades of Grey" triloogia pühendunud fänn või kuulsid sellest esmakordselt – Fifty Shades of Grey Freed täiskasvanute lelud on proovimist väärt! Need sobivad kõigile, kes austavad oma keha ja väärtustavad kõrget kvaliteeti.

Kollektsioon on müügil Eros Butiigis, mis asub Tallinnas aadressil Tehnika 1. Vaata kogu valikut ka veebipoest SIIT!