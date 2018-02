Tassike kohvi tundub ahvatleva lahendusena, kui väsimus kallale kipub. Ometigi kaob kohvi mõju kiiresti. Kui sulle tundub, et oled pidevalt kuidagi väsinud ja uimane, siis tuleks kohvi asemel oma toitumine korda teha.

Suured pühad ja õgimismaratonid on selja taga, mistõttu on õige aeg oma toitumisele natuke kriitilisem pilk peale visata, kirjutab The Sun.

Kaheksa soovitust, mida peaks sööma, et väsimusest võitu saada!