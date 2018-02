Briti politsei avastas Cornwallis asuvast Bosahani lillekasvatustalust üle 200 idaeurooplase, kel polnud nõuetekohaseid elu-, töö- ja palgatingimusi. Seoses juhtumiga, mis klassifitseerub niinimetatud kaasaegse orjastamise valdkonda, on vahistatud kolm meest.

Üks vahistatutest on teadaolevalt 41aastane, teine 61aastane, kirjutab The Independent. Kolmanda vanust pole aga avalikustatud. Bosahani lillekasvatus on tuntud oma kuulsate nartsisside poolest. Neid on varasemalt esile tõstetud ka kohalikus meedias. Cornwalli turismilehel nimetatakse ettevõte istandust paradiisiaiaks.

Kõigile Manaccani külas asuvas farmis töötanutele viiakse läbi tervisekontroll. Cornwalli pressiesindaja sõnul on tegemist enamasti Ida-Euroopast immigreerunud meesterahvastega, kes on arvatavalt pärit Leedust, Rumeeniast ja Bulgaariast.