Kinnisvarafirmade liidu hinnangul oleks tegu märkimisväärse kuluga, mis tõstab ruutmeetrihindu, majandusministeerium rõhutab aga, et tegu on alles eelkokkuleppega.

Hoonete energiatõhususe direktiivi muudatustega pannakse paika nõuded elektriautode laadimispunktide paigaldamiseks nii elamutesse kui mitteeluhoonetesse, vahendab ERRi uudisportaal.

Need nõuded näevad ette, et rohkem kui kümne parkimiskohaga uuselamu parklas tuleb kõik parkimiskohad varustada spetsiaalsete plasttorude ehk kaablikaitsekõridega, mis annab võimaluse hiljem sinna laadimispunktid paigaldada.

Üle kümne parkimiskohaga mitteeluhoonete ehitamisel peab parklas olema üks laadimispunkt ja iga viies parkimiskoht peab olema kaablikaitsekõriga.

Majandusministeeriumi ehitusvaldkonna nõunik Margus Tali ütles, et praegu ei saa neid nõudeid veel kindlaks pidada, sest see on Euroopa Liidu Nõukogus heaks kiidetud eelkokkulepe.