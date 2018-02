17 miljoni elanikuga Holland on üks vähestest riikidest maailmas, kus monarhi solvamine või petmine on kuritegu. Neljapäeval asusid parlamendiliikmed arutama, kas 19. sajandist pärit seadus on ajale jalgu jäänud või siiski ei.

Teema on eriti tundlik Madalmaades, kus kuninglik perekond on väga armastatud, kirjutab AFP.

Kuninga või mõne tema pereliikme solvamine tunnistati kuriteoks 1830. aastal. Erakonna D66 parlamendisaadiku Kees Verhoeveni sõnul on seadus tänapäeval võrdne sõnavabaduse piiramisega. Oma seesugust arvamust avaldas ta juba 2016. aastal esitatud eelnõus. „Alates 1830. aastast on möödunud 185 aastat. See on hea põhjus õigusaktide muudatuste ajakohastamiseks,“ ütles ta.

Praegu kehtivast seadusest tulelenevat karistust, mis näeb ette maksimaalselt viie aasta pikkust vabadusekaotust või 20 000 euro suurust rahatrahvi, on rakendatud siiski harva. Viimati tehti seda 2016. aasta juulis, kui üks mees oli Facebookis nimetanud kuningas Willem-Alexanderit mõrvariks, vargaks ja vägistajaks. Karistuseks määrati talle 30 päeva kestev vangistus.