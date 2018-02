Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab veidi lund, saju tõenäosus on suurem saartel ja Eesti idaservas. Puhub idakaare tuul 2-8 m/s. Külma on 4-10, saartel 1-4 kraadi.

Kell 11.00-24.00 on Lääne maakonnas Tuudi–Risti maantee (km12,0-14,0) seoses filmivõtetega liiklusele suletud.

Kõigi hetkel kehtivate liikluspiirangute kohta leiab infot www.tarktee.ee.

Meeldetuletuseks sõidukijuhtidele liiklemisel talvistes teeoludes:

Vali teeoludele vastav sõidukiirus. Lubatud suurim sõidukiirus ei ole kohustuslik.

Liiklejatelt ootame infot teeolude kohta telefonil 1510.

Lisainfot teeolude kohta vaata http://www.tarktee.ee. Nutitelefonis on maanteeinfo kättesaadav aadressil http://m.tarktee.ee.

Nädala lõpp tuleb paraja pakasega, kuid uue nädala alguses läheb ilm taas veidi pehmemaks, prognoosib ilmateenistus.

Laupäeva öösel on pilves selgimistega olulise sajuta ilm ja kohati sajab vähest lund. Puhub idakaare tuul 2-7 m/s. Külma on 6-10, kohati 13 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ja kohati on oodata vähest lund. Puhub idakaare tuul 2-7 m/s. Külma on 2-6 kraadi.

Pühapäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vähest lund. Puhub kagu- ja lõunatuul 2-7 m/s. Külma on 7-11, saartel kohati 4 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ning kohati võib vähest lund sadada. Puhub kagutuul 3-7, pärastlõunal rannikul iiliti 12 m/s. Külma on 2-6 kraadi.