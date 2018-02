Ajalooraamatute „Gulag“ ja „Raudne eesriie“ autor Anne Applebaumil hurjutab Twitteris Poola valitsust, süüdistades viimast mitteusaldusväärse väljaande Breitbart rahastamises.

„Poola valitsus rahastab nüüd Breitbarti. Kuna nad juba korrutavad Breitbarti hüüdlauseid, on ring nüüd täis saanud,“ kirjutab Applebaum. Ta viitab sellele, et Poola Rahvusfondi ja Poola peaministri kabineti logod kaunistavad Breitbarti veebilehel ilmunud reklaami, millel kirjutatud „Tõe ülestunnistus #saksasurmalaagrid“.

The Polish government is now financing Breitbart. Since they also repeat slogans from Breitbart, the circle is now complete. https://t.co/7TjgQ1N6ql — Anne Applebaum (@anneapplebaum) February 8, 2018

Mida see tähendab? Esiteks on paljude poolakate jaoks solvav see, kui okupeeritud Poola aladel sakslaste ehitatud koonduslaagreid „Poola koonduslaagriteks“ nimetatakse. Asi on hiljuti võtnud ka hoopis poliitilisema pöörde, 6. veebruarist on Poolas kriminaliseeritud poolakate seostamine Natsi-Saksamaa kuritegude ja Holokaustiga.