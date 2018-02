Sander ise on sarja juures ära teinud pea kõik tööd peale näitlemise - mees on nii stsenarist, režissöör kui ka helilooja, tema valitud on ka näitlejannad.

“Litsid” on läbi aegade kõige kulukam erakanalis näidatav sari ning Sander on varasemates intervjuudes öelnud, et kõige kulukam oli just ajaloolise elu-olu taastamine.