Vabariiklasest USA senaator ja kunagine presidendikandidaat John McCain soovitab Twitteris Eesti presidendi artiklit lugeda. Wall Street Journalis ilmunud artikkel on McCaini sõnul lausa kohustuslik lugemine.

Artikkel on kirjutatud EV100 puhul. President Kaljulaid mainib ära selle, et USA ei tunnustanud kunagi Nõukogude okupatsiooni ning et see oli siinsetele elanikele oluline.

Kaljulaid kirjutab ka enda mälestustest 10aastase tüdrukuna, kui toimusid 1980. aasta olümpiamängud ning lääne sportlased boikoteerisid purjetamisvõistlusi Tallinnas. „Terve generatsioon lääne sportlasi loobus võimalusest saada olümpiakangelasateks, et protestida režiimi vastu, mis meie maad okupeeris,“ kirjutab Kaljulaid.