Ta jätkab: „Teiseks tuleb vahet teha kahel asjal – loomingulises protsessis on tõesti sageli piiripealseid, ent selgitatava otstarbega asju, no meenutame kasvõi Neulandi “Corridas” päris loomaverd või Trieri “Idiootide” võtteid, kus näitlejatele pandi väga suur koormus."

„Esiteks see tundub olevat pigem provokatsioon tähelepanu saamiseks, ehk et nagu Mart Sander on seda ise sõnastanud – enesemüük on nii oluline, et raha paneb inimesed valetama. Kuna produtsendid ja ahistamine on praegu kuum teema, siis äkki ta mõtles selle välja, et skandaali abil suurendada vaatajaarvu? Sest kirjeldus on nii ebaprofessionaalne lihtsalt. Või usun ma inimestest liiga palju head?“ arvab võrdõigusvolinik Pakosta.

Võrdõigusvolinik Liisa Pakosta annab oma hinnangu Mart Sanderi metoodikale. „Et joodame tüdruku täis ja vaatame, et mis loom ta siis tegelikult on – ei ole sel miskit pistmist filmikunstiga, no ei ole!“

Pakosta ütleb, et kunsti tegemiseks võib teha mõndasid asju, mis tavaolukorras oleks imelikud, ent kunst ei anna õigustust teha midagi, mis pole kunstilise taotluse või professionaalsusega seotud. Ta leiab, et Eesti näitleja suudab igal juhul usutavalt ja professionaalselt näidelda purjus inimest, ilma et oleks ise purjus, või pekmist, ilma et ta teisele viga teeks, või laipa, ilma et ta oleks ise tapetud.

„Kolmandaks kuulub lause, et “Joodame teid natukene ja vaatame siis, mis inimene te olete!” Jossif Stalinile. Stalini loodud hirmuõhkkonnas kutsus ta ohvri välja, sundis ta alkoholi tarbima, ise jõi kõrvale väga lahjat veini, ja viis teise nii murdumiseni, inimväärikusest loobumiseni. See on oluline meeles pidada, sest ka kaasajal purjujootmine tulevase ülemuse poolt selleks, et näha, mis inimesega õieti tegu on, on samasugune inimväärikust alandav ja täiesti sobimatu teise inimese üle otsustamise viis. Seadus keelab tööandjal alkoholijoobes inimese tööle lubamise, millest saab ka järeldada, et seadus keelab ka “napsutamise” värbamisprotsessi osana."leiab Pakosta.

"Neljandaks on sellise kirjelduse andmine – kas reklaamitrikina või päriselt toimunu kirjeldusena - värbamisest normaalsuse ja vaat et ainuvõimalikkuse pähe lihtsalt nõmedalt ebaprofessionaalne. Et joodame tüdruku täis ja vaatame, et mis loom ta siis tegelikult on – ei ole sel miskit pistmist filmikunstiga, no ei ole!," avaldab ta arvamust.

Pakosta leiab, et Mart Sanderi jutt, kuidas joomine oli vajalik, et kontrollida, kas kooslus töötab, ebanormaalne. Võrdõigusvolinik ütleb, et tegemist ei ole kunstiga.