“Aino Pervik on väga humoorikas autor ning väga naljalembene ja naerulembene inimene. Kirjaniku puhul on see hästi oluline, et ta ei oleks tusane ja raskemeelne, vaid oskaks keerulistest asjadest rääkida nii, et on räägitud,“ analüüsib riikliku elutööpreemia pälvinud Aino Perviku loomingut valitsusväline kirjandusminister Mart Juur.

„See, kuidas Aino Pervik kirjutab, on imetlemist väärt,“ arutleb Juur edasi. „Väga raske on öelda, mis teeb ühe teksti täiuslikuks, aga Pervik pääseb lugejale väga lähedale. Ta on usaldusväärne, lugejal on temaga hästi kindel olla. Aino Pervik on muinasjutuvestja, kes on samas kogu aeg elu keskel. Tal on alati öelda lastele midagi selle kohta, mis on nende ümber– täiskasvanute maailma kohta. Aga ta pole miski nunnutaja. Nagu hea kirjanik ikka, saab ta elust kätte põhilise ja lisab sinna veel midagi juurde.“ Mart Juur otsib pisut sõnu ja tõdeb siis tänulikult: „Meil on lastekirjanikega üldiselt vedanud.“

Just nimelt lastele palju kirjutanud kirjanik Aino Pervik kuulis elutööpreemia saamisest telefoni teel – kultuuriministeeriumist helistati.

„Üllatus oli väga suur,“ kinnitab Pervik. „Ma olen ka varem preemiale esitatute nimekirjas olnud, aga kuna ma ei ole varem preemiat saanud, siis miks ma pidin arvama, et nüüd saan?“Elutööpreemia on küll suur tänu ja tunnustus tehtu eest, aga õnneks ei tähenda see kaugeltki, et nüüd peab loorberitele puhkama jääma.

Mis on Aino Pervikul töölaual ja ilmumas?„Ma olen praegu kirjutanud väikseid miniatuure oma mälestuste põhjal. Ja siis ma kirjutan veel väikseid jutustusi lastele,“ lubab Pervik, et ka aastal 2018 on põhjust otsida tema nime raamatupoodide uudiskirjanduse riiuleilt.