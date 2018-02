Twitteris tekkis pisike sõnavahetus ekspeaminister Taavi Rõivase ja eurosaadik Urmas Paeti vahel. Nimelt märkis Paet, et Euroopa Parlament toetas kella keeramisest loobumist, mille peale tema erakonnakaaslane imestas, et kas tõesti on kõik "päristeemad" otsa saanud.

"Euroopa Parlament toetas kella keeramisest loobumist ELis," säutsus Paet.

"Päristeemad said kõik otsa?" vastas Rõivas, lisades postitusele naerunäo. "Meil oli see viimati suur teema 2002, siis hakkasime jälle keerama."