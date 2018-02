Poliitik Jaanus Marrandi võrdleb sotsiaalmeedias eestlaste ja lätlaste sissetulekut ja viskab õhku mõtte: ehk soovib eestlane odava viina kõrval ka lätlaste madalat palka?

Iseenesest on jutt muidugi õige – lõunanaabrid saavad vähem palka.Seetõttu on sealne toidukorvgi, sealhulgas alkohol, odavam. Küll aga pole mõistlik lõputult nöökida eestlasi, kes lõunanaabrite juurest alkoholi toovad.

On ju meie poelettidel õllepudeli hind tõusnud niivõrd kõrgeks, et Lätist kesvamärjukese ostmine on majanduslikult vaieldamatult otstarbekam. Iga ostja pole kohe riigi vastu mässaja.

Alles hiljuti rääkisin sel teemal mitme sõbraga, kes kõik saavad keskmist palka. Isegi veidi rohkem. Alkoholi pruugivad vähe. Nad tunnistasid, et paar aastat tagasi poleks neil mõttessegi tulnud napsi järele Lätti minna, kuid aktsiis on niivõrd kõrgeks krutitud, et rahaliselt oleks isegi mõistlik see teekond ette võtta.

See tähendab, et aina kerkiv alkoholi hind mõjutab juba neid eestlasi, keda iseenesest ei peaks. Väiketarbijaid. See on kahjuks reaalsus.