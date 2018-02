Teisipäevased teated Munalaiu sadama lähedal läbi jää vajunud väikebussist, mis viis kindlasse surma neli inimest, mõjusid ehmatavalt, kurvastavalt ja hirmutavalt. Loodetavasti pole Eestis enam kedagi, kes vaatamata kõhklustele jää kandevõime suhtes saatust proovile paneks. Kahjuks teame sedagi, et õnnetusest ajendatud ettevaatus on üürike. Kas saaks olla veel paremat tõestust kui see, et üks kahest eluga pääsenust ei leidnud end lõbusõidu järel jääkülmast veest abi ootamas sugugi esimest korda?

See pole parastamine, kuid näitab, et õpetussõnade kordamine on mingist hetkest leheruumi raiskamine. Selle asemel tahaks lugejatelt küsida, kas nad teavad, et enne, kui vesi jõuab läbi jää vajunud auto akendeni, on neil väljumiseks aega vaid 30–60 sekundit? Seega tuleks turvavöö enne jääle sõitmist lahti teha. Kuidas eluga pääseda, kui sõiduk on juba vee all? Ja mis abivahendid võiksid selleks puhuks autos kergesti ligipääsetavas kohas olla? Kui aga ei tea kõike seda, oleks nüüd hea see endale selgeks teha.

Praegu on õige aeg küsida, kuidas on lood meie väikesaarte päästevõimekusega. Pääsenute õnneks seati ju Manija saare hõljuk just eelmisel päeval töökorda. Muidugi oleks kindlam alatasa rikkis masin uue vastu välja vahetada. Kuid kas piisab ainult järgmiseks õnnetuseks valmistumisest? Rahandusministeeriumi hallatav väikesaarte programm aitab esmatähtsate teenustega järje peale saada. Selle kaudu on toetatud näiteks Piirissaarele hõljuki soetamist ja Manijale tuletõrje veevõtukoha rajamist. Esimest seostame järjestikuste tulekahjudega, viimast nüüd lähiaja ohvriterohkeima veeõnnetusega. Kui palju oleme aga valmis panustama Eesti väikesaarte elanike kindlustundesse?

Või arvame, et nad peaksid eraldatuses elamise luksuse ise kinni maksma? Seda juba tehaksegi – nii annetuste kujul päästetehnika soetamiseks kui ka vabatahtlikena töötades. Pealegi on samu teenuseid vaja isegi siis – või just siis –, kui püsielanikke jääb vähemaks, kuid see-eest avastavad saareelu võlu kohalike oludega vähem kursis olevad puhkajad.