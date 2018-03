Olemusloo kujundus – pronks: „Vanemad ütlevad, et klounid on jubedad. Ja lapsed jäävadki uskuma!“, küljendaja Lauri Lepp (14. november 2017)

Kurvits: See oli üks minu lemmik. Õhtuleht oma parimas vormis: põhitekst + suur hulk killustatud infot vormistatud äärmise tüpograafilise selgusega (ei mingit segadust, milline tekst kuulub millise klouni juurde). Tänu piltide mitmekesisusele ja heale kompositsioonile (lisaks väiksed kalded vasakule ja paremale) on tulemus elav ja vaheldusrikas, mitte tuim. Osav detail on teksti- ja pildipoole sidumine klouni õlale pandud foto abil. Pluss lummav herilasekarva (must-kollane) värvikombinatsioon.

Rajamets: Väga kirju, aga ikkagi selge ja asjakohane – mis on tähelepanuväärne saavutus. Palju infot, aga hästi jälgitav.

Olemusloo kujundus – hõbe: „Friikartul: tänavatoit või restoraniroog?“, küljendaja Lauri Rauam (2. september 2017)

„Friikartul: tänavatoit või restoraniroog?“ (2. september)

Kurvits: Selge fookus ja kireva info süstemaatiline paigutus teevad loo kergesti jälgitavaks.

Rajamets: Nutikas lahendus pealkirjas. Värviline, aga selge kujundus. Hästi jälgitav, aga samal ajal lõbus ja kirev, nagu lehe profiilile kohane.

Kogu kujundus – pronks

Rajamets: Meeldib Õhtulehe kirjavalik – sarnane varasemale, aga isikupärane ja moodsama joonega. Kaaned on ka tavaliselt hästi üles ehitatud. Kui lähemalt vaadata, siis on siin ju üheksa teemat ja kõik on hõlpsasti leitavad. Klassikaline “kollase” lehe värvivalik, aga korrektne ja esteetiline kujundus.

Õhtulehe töödele on üldiselt iseloomulik see, et nad on visuaalselt lärmakad, aga samal ajal maitsekad, nägusad ja selged. Minu meelest ükski teine leht seda kujundusviisi Eestis niisugusel tasemel ei valda.

Kurvits: Nõustun Tarmoga – omas stiilis parim. Kui võrrelda Õhtulehe kujundust Põhjamaade või Briti tabloididega, siis eristub ta nende rääbakast ja segasest üldmuljest meeldivalt absurdse kombinatsiooniga: Õhtuleht = „kollase“ kujunduse robustsus + kujunduslik elegants + süstemaatilisus, millega kujundushierarhiad on esile toodud.

Kogu kujundus – pronks: „Viinaralli aasta 2017“ (30. detsember 2017)

Kurvits: Kiitus selle eest, et aasta kokkuvõtvat sektsiooni on tehtud järjekindlalt juba 18 aastat (mul on need kõik kodus alles!) – tegid teisedki lehed headel aastatel, nüüd enam mitte; teevad teisedki lehed, aga igal aastal erineval viisil, nii et järjepidevust ei teki.

Sisu ja kujundus on vaheldusrikas. Alustuseks pikem, n-ö kaanelugu. Siis tihedalt vormistatud aastaülevaade kuude kaupa, kus ülevaate saamise teeb kergeks korrapärane paigutus ja iga kalendrikuu oma väike fookuslugu. Seejärel fotokaleidoskoop maailmast. Siis teine, kollane aastaülevaade; taas korrapärase paigutusega, aga esimesest visuaalselt erinevalt struktureeritud. Sport (seal ei olnud küll aasta parima valimise „turniiritabel“ pildiliselt kõige selgemini vormistatud – tükk aega otsisin, kuhu kadus tabelist näiteks Kelly Sildaru, kes Kangertit kuivalt võitis). Ja lõpetuseks traditsiooniline sünni-surmakronoloogia. Kokkuvõttes tihe sisu ja hea kujundusrütm – vahelduvad eri tüüpi kompositsioonid: tsentreeritud, horisontaalne, kontsentriline, vertikaalne, seejärel taas horisontaalne ja vertikaalne.

Veebikülje kujundus – hõbe