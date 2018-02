„Nägin ühte lasteaialaste rühma üle jää rühkimas, ise ei tihkaks sellist vastutust võtta,“ kurjustab tartlanna, kes nägi kolmapäeval lodjakoja juures lapsi kasvatajate eestvõttel mööda jääd Emajõge ületamas. „Helkurveste ega jäänaaskleid neil ei olnud,“ jätkab ta ja kahjatseb, et ühtki pilditegemise riista käepärast polnud. „Rodus ei mindud, osasid veeti kelkudega. Minuga juhtus eile samal ajal olema jõe ääres veel üks koeraga jalutaja ja juhuslik möödakäija, kes jäid tegu küll imestunult vaatama.“ Lodjakoja juures Emajõe jääl on päris mitu suusarada, aga on ka käiguradu. Ühtki sellise raja kasutajat pärastlõunasel tunnil näha ei õnnestu, kuid järgede järgi saab aru, et raja kasutajaid jätkub. Tartu kesklinna piirkonnas on Emajões aga mitu kohta lahtise veega, kus pardid asjalikult sulistavad.

„See tundub päris uskumatu,“ ütleb päästeameti pressiesindaja Marek Kiik ja küsib vastu, kas on tehtud ka pilt, sest ei pea kuuldut esialgu tõeks. „Kui selline asi juhtus, siis on tegu äärmiselt vastutustundetu käitumisega.“

„Külma ilma on olnud alles nädalajagu ja õiget pakast polegi veel olnud,“ sõnab Kiik. „Emajõgi on voolava veega veekogu, kus suudmekohtades ja kalda ääres roostikus võib jää olla nõrk. Anne kanalis on seisev vesi ja see võib tõesti mõne päevaga külmuda, kuid jõega on teised lood.“ „Jääle minekuga riskivad peamiselt kalamehed, kuid nemad ikkagi tunnevad veekogu, teavad seal valitsevaid ohte ja kasutavad turvavarustust,“ jätkab Kiik. „Probleem on selles, et kui täiskasvanud veel tajuvad ohte, siis lapsed järgivad nende eeskuju ja peavad jääle minekut ohutuks. Täiskasvanud peaksid ohte siiski adekvaatselt hindama ja valima ohutu liikumistee.“ „Ühtegi linna lasteaeda lodjakoja läheduses ei ole, võimalik, et tegu oli mõne eralasteaia või lastehoiuga,“ oletab Tartu linna haridusosakonna juhataja Riho Raave, kes samamoodi peab juhtunut esimese hooga uskumatuks. „Selline käitumine on vastutustundetu, täiskasvanud peavad lastele ikka õiget eeskuju näitama.“ „Loomulikult on see keelatud,“ vastab Raave küsimusele, kas linnale kuuluvatele lasteaedadele on jäälemineku kohta sõnad peale loetud. „Alles need õnnetused Munalaiul olid. Selline tegu võib olla kriminaalkorras karistatav kui inimeste elu ohtu seadmine.“