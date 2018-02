Arktika puhtus, ilu ja looduslik tasakaal on ohus, räägivad kohalikud loodusteadlased BBC-le. Plastmassjäätmete hulk Arktikas on saavutanud ajaloo seni suurima taseme.

„Üritame müüa Arktikat kui imekaunist, puutumatut paika. Piltidel on kõik väga ilus ja klantsitult puhas, aga kui kõnnite mööda rannikuäärt, on asi hoopis teine,“ räägib Bo Eide, kes veedab suure osa oma ajast Norra fjorde puhastades.

„Eelmisel aastal korjasime kokku 30 tonni...“ kirjeldab ta nukralt. „Olmeprügi, toidupakendid, plastpudelid... Aga kõige hullem rämps tuleb kalastusest. Jubedalt palju nöörijuppe, mõned lõigatud, mõned lihtsalt rebenenud. Rannikust eemal toimub rahvusvaheline kalapüük ja me näeme selgelt, et nemad on reostuses samuti osalised.“

Kuid siiski, lisab Eide, leidub Arktikas rämpsu kogu Euroopast, mõnikord isegi Atlandi ookeanist. „Näiteks viskad midagi Floridas merre ja mõtled: „No ma viskasin selle nüüd ära,“ aga see jõuab siia meie kaldale.“ Jäätmed purunevad merevees kiirelt tillukesteks tükkideks, vahel lagunevad pisitillukesteks kiududeks.

Bo Eide ohkab: „See on ju ilmne, et see, mida siin näeme, ei ole isegi mitte jäämäe tipp, vaid jäämäe tipu tipp. Aga midagi pole teha, see on see, mida reostusest oma silmaga kõige selgemalt näeme. Näed, korjasin selle tüki prügi üles ja see on merest läinud. Vähemalt ei satu see enam uuesti merre. Midagi see aitab...“