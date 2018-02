Tegelikult on seal sees 40 000 palli all hädas Vivien Low, kes on 173 sentimeetrit pikk. Naise sõnul tekkis tal totaalne paanika, kui 4-aastase pojaga pallimerre kukkus.

Videol on näha, kuidas pallimeres paistab peanupp, kuid inimest pole näha, kirjutab The Sun.

Video läks ringlema Facebookis, sest naise sõnul oli tal silme ees tõeline surmahirm. Siplevale ja hirmunud naisele ei tulnud esiti keegi appi.

Lõpuks õnnestus tal kellegi käest haarata, et end ja oma poega sealt päästa. Naise sõnul aitas ta pallimerest välja veel kaks võõrast ja hädas olnud last.

Pallimere eest vastutav firma lubas edaspidi panna oma töötaja valvama, et keegi hätta ei jääks. Ometigi kinnitavad nad, et pallimerre ei ole võimalik kuidagi uppuda. Pallid on piisavalt suured, et ende vahele jääb hingamiseks õhku. Samuti ei mahu need ninna ega kurku.