Sel nädalal jõudis Eesti kinodesse menuromaani „50 halli varjundit“ ainetel väldatud filmi kolmas osa „50 vabastatud varjundit“, mis kinosaalid puupüsti rahvast täis on toonud. Huvi filmi vastu on igal pool olnud suur ning naised lähevad sõbrannadega karjakaupa kinno, et näha, millise lõpu saab peategelaste Ana ja Christiani armastuslugu.

- „Läksin sõbrannaga vaatama. Oli nii tore, et saalis oli enamjaolt naised ja puha. Tore oli ka see, et enne filmi loositi välja vibraatoreid. Ma nii lootsin võita, aga võitis mingi blond bimbo, kellel olid ilmselgelt võltstissid. Bimbo oli marurahul, mis on väga hea, sest see näitab, et tema sekselu on jama,“ kirjeldab üks kinokülastaja. „Film oli väga tore, sest Anas tunnen ma ära enda. No välja arvatud see, et mul pole nii rikast meest, aga ma otsin, sest rikas mees on vajalik, kuna mulle meeldivad kingad, siid ja helikopterid. Ses mõttes ootan ma pikemat aega, et Sõnajalad enda naised maha jätaks ja siis minu võtaks. Siis ma saaks kopteriga sõita ja kingi oleks ka rohkem. Üleüldse oli väga tore film. Itsitasime sõbrannaga koguaeg, sest ekraanil oli nii romantiline, et pani punastama ja unistama. Mingi nõme eit vaatas meid kurja pilguga, et me võiks vaiksemalt olla. Hankigu endale elu või mees! Mul on sellega kõik korras, et mees on olemas, aga ta käib kõigest kahel kohal ja tal on ainult Maakri tänava penthouse, mis on üsna mage, sest õigel mehel võiks korter olla ka metropolides ja sinna võiks sõita helikopteri või äärmisel juhul rendilennukiga. Ana on ikka kuradi õnnelik naine.“

- „Esimene hoiatus võinuks olla see, kui sõbranna erakordselt vaimustunult kauples kinno „Sõbrannade eriseansile“ varjundeid vaatama. Milleks korraldada eriseanss, oli täiesti arusaamatu… kuni sinna kohale jõudsin. Teel kinno vaatasin IMDBst, et reiting oli 3,2/10, mis oli ilmselge ohumärk number kaks. Ent kaugeltki ei osanud oodata seda, mis kinos juhtuma hakkas,“ tunnistab üks naine. „Kõigepealt üritusest: terve saalitäis naisi, kolm meest oli ka kohale veetud. Viis minutit jube piinlikku sissejuhatust, kus õhtujuht ei suutnud lauseid formuleerida ja naised itsitamist lõpetada. Sõbrannade eriseanss tähendas seda, et esimesed 15 minutit briifisid naised üksteist elu hiljutistest seikadest valjul sosinal ega lasknud end filmi algusest häirida… kuni esimese seksistseenini. Mu kõrvale oli sattunud mingi eakamate sõbrannade paar, nii umbes 50-le lähenevad prouad, kes tegid ehmunud nägu iga kord, kui paljast ihu nägid. Üsna filmi lõpupoole oli stseen, kus Anastasia avas sahtli, milles olid buttplug’id. Selle peale kohkus üks proua kohe eriti ning sosistas käsi suu ees sõbrannale: “Issand mis see veel on?”. Samal ajal pugistasid kuskil tagareas mingid neiud terve filmi naerda. Tegelikult polnud see film sugugi humoorikas ja märksa kehvem, et olla naljakalt halb.

Saalist lahkudes mõtlesin, et jumal tänatud, et see lõppes. Aga väljapääsu juures pakkis üks neiu oma loosiauhinnaga võidetud vibraatorit karbist lahti. Kogu rahva ees. Sõbrannade kamp ei suutnud vaimustust varjata, kordamööda vaadati, ohhetati-ahhetati-arutati.“ Kuigi film on välja reklaamitud erootilise triloogiana, oli selle külastaja sõnul asi erootikast väga kaugel. „Jah, esimese viie minutiga nägi tisse ja oli umbes 10 sekundit väga kaugelt kaader voodist. 40 minutit läks aega, et Christian ja Ana playroom’i läheks. Ja miski, mis umbes üheks minutiks natukenegi erootikat meenutas, oli siis, kui umbes poolteist tundi oli filmist käinud ja paar mängutuppa suundus. Üldiselt venis kogu film jubedalt ning üsna pikalt võis ette aimata, mis järgmiseks juhtuma hakkab (ka siis, kui pole teist osa näinud ega triloogiat lugenud). Kõige huvitavam hetk oli vast siis, kui Analt raha välja pressiti ning ta läks viit miljonit meheõe vastu vahetama. Siis oli isegi kolm minutit põnevust, mille lõpetas püstolipauk. Kokkuvõtteks: hea, et see filmiseeria läbi sai. Ja naised – palun ärge vedage oma mehi seda vaatama! Kinos näidatakse palju toredamaid filme, kuhu kaaslane viia.“

- „Ma olin ennast jumala ette valmistanud, et tegemist on thrilleri ja põnevikuga, nagu filmitegijad ise ennast igal pool reklaamisid. Võib-olla kerisin oma ootusi üles, sest minu arust on eelmised filmid ka igavad olnud, aga no see oli kõige igavam - ühe korra põgenes autoga, ühe korra lasi püssist. Nojah. Ma olen pettunud. Ootasin räpast väljapressimist ja väga pingelist ajaga võidujooksu. Seksi (õigemini – selle puudumist) pole vist mõtet mainidagi.“

- „Ma ei ole tegelikult algusest peale varjunditest eriti midagi arvanud. Jah, lugesin raamatud läbi, sest kõik rääkisid neist ja tahtsin ka kaasa rääkida ja arvamust avaldada. Raamatud iseenesest olid suhteliselt okeid. Kui kinodesse esimene film tuli, teadsin juba kohe, et ega seal suurt midagi põnevat olla ei saa, muidu peaks see justkui ju pornofilmi kategoorias olema. Oli täpselt nii, nagu ma arvasingi. Tunded ei muutunud ka pärast teist ega kolmandat osa. Üldiselt on tore storyline küll, kuid tuleb tunnistada, et erootikast on asi ikka kaarega möödas. Paljad rinnad filmis ongi ilmselt see erootika, mida taga aetakse. Meh.“

- „Mulle tohutult meeldib viiekümne varjundi filmi trioloogia, aga eelkõige sellepärast, et enne filmi tulekut kinoekraanidele lugesin ma raamatuid. Ja puhtalt huvi pärast pidin ka filme vaatama. Nagu enamikel juhtudel ei suuda ameeriklased hea raamatu järgi teha head filmi. Ma kinnitan sada protsenti, et kõik senised filmid mis on ilmunud, ei ole nii hästi välja mängitud kui raamatus ning minumeelest on ekraanil palju olulist on välja jäetud, mis raamatus juhtub. Kolmas osa oli südamelähedane ja armas, mis paneb igal romantikul südame sulama. Pulmad, suur armastus ja lõpuks rasedus - happy ending! Ja siis veel loomulikult hull, kes üritab kogu seda armastust kahe inimese vahel lõhkuda, kuid armastus ikkagi võidab kõik.“