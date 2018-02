Eestlaste poolt armastatud nõid Marilyn Kerro kirjutab sotsiaalmeedias on, et paljud uurivad, kuidas puhastada peegleid ja oma kodu siis, kui äsja on võõrustatud külalisi.

"Peeglid ammutavad ja kannavad endas tohtul väel energiate kogumeid. Meie ümber on kõik energia. Iga emotsioon, vaade, olek, kõik see talletub. Meil kõikidel on kodus peeglid, kellel rohkem, kel vähem," kirjutab Kerro.

"Peegel neelab endasse emotsioone ja energiaid ning sellepärast vajab ka peegel alati puhastust. Kõik, kes inimesel kodus käivad külas, vaatavad peeglisse, kui see on nähtaval. Mõelge nüüd, mis tunded ja emotsioonid edasi kanduvad? Mitte kõik inimesed ei ole heatahtlikud," selgitab Kerro, et kõik võõraste inimeste tunded ja energiad jäävad meie koju maha.

Tal on mitu olulist soovitust: "NB! Magamistuppa mitte peegleid panna, lisaks ei soovita ma magamistuppa üldse külalisi ega võõraid lasta! Peegel magamistoas toob alati kaasa suhtesse negatiivi ja uued silmapaarid!"

"Just sellepärast ma soovitan alati oma kodu puhastada kindlatel kuuseisudel. Kuu on erinevates faasides väga võimas ja tubli abimees, kasutagem seda siis enda kasuks!"

Kerro nõuanded, kuidas lihtsalt oma kodus energiad hoida korras ja puhtad:

1. Iga kord kui külaline(sed) su juurest lahkub, sinu kodust, süüta peale seda valge küünal. Lase põleda sel umbes tunnike. Seejärel tuuluta kodu, ja kasuta viirukit. Valge küünal on alati puhastava ja uue energia tooja koju!

Enne külaliste saabumist on hea välisukse kahele poole asetada soolakotikesed. Need filtreerivad ja neutraliseerivad juba eos negatiivsed liikumised külaliste poolt sinu koju.

2. Põhjalikum puhastus tee alati kahaneva/vana kuu faasis. Võta Palo Santo puu, või Salvei naturaalne. Kellaosuti suunas alusta oma kodus ringi käimist. Peatu alati nurkades kauem, nurgad koguvad negatiivi meeletult! Käid kõik toad nii läbi. Tuulutad. Ja käid taas vastupidi oma kodu läbi viirukiga!

Lõpuks süütad valge küünla tunniks!

3. Peeglid

Peeglid puhasta alati täiskuu ajal!

1. Võta loorberilehed, seo kimbuks. Lisa sinna ka lavendel.

2.Süüta tikust põlema. Suitsema hakkab kimp!

3.Sellega tee esmalt vastu päeva 7 ringi ja siis vastupidi 7 ringi.

4.On hea, kui peegli saab pikali panna.

5.Aseta peeglile alusel küünal, samuti valge! Lase väike küünal põleda lõpuni peegli peal. Vaata, mis värvi on su küünal lõpuks! Negatiivsus saab kõik seejärel eemaldatud. Peegli puhastamiseks sobib ka kirikuküünal!

6. Tee meresoola lahus õrn (vesi ja meresool). Pritsi 3 korda näppudega peeglile õrna soolavett piiskadena. Puhasta lapikesega peegel. Su peegel on puhastatud!

7. Kui pikali ei saa asetada peeglit, siis peegli ette küünal põlema süüdata!