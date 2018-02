Müstilistele teemadele spetsialiseerunud Õhtulehe ajakirjanik Sirje Presnal ja Õhtulehe veebi loovjuht Anu Saagim juhivad saadet "Puuduta mind!", kus külalisteks on nõiad, šamaanid, ravitsejad, ufoloogid, haldjad, elukunstnikud, teadlased, koolitajad ja paljud teised põnevad persoonid.

Seekordseks külaliseks on voodoo-nõid Raul Hunt, kellel Anu ja Sirje endale ka ennustada palusid. Naised tahtsid kontrollida, kas kaardid ikka tõtt räägivad, et seda järgmisel nädalal kontrollida. Seepeale ütles Raul, et nädal on liialt lühike aeg.

Sirje ütles nõiale, et plaanib abikaasaga kuhu Lõuna-Euroopasse maja osta ning palus kaartidelt küsida, kas see neil ka õnnestub. Ka Anu uuris just eluasemega seotu kohta - nimelt on naisel plaanis soetada oma unistuste korter ning ta soovis teada, kas sellesse tasub oma energiat panustada.

Mida kaardid vastasid? Seda saad teada juba videost.

