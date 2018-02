1903. aastal leiti Edela-Inglismaal Somerseti krahvkonnas Cheddari jäärakus Goughi koopast noore mehe skelett, mis oli teadlaste hinnangul umbes 10 000 aastat vana.

Umbes 166 sentimeetri pikkune Cheddar Man (Cheddari mees) elas ajal, kui Suurbritannia praegune ala püsivalt asutati. Kui esialgu arvati, et tal oli hele nahk, siis värsked DNA-analüüsid näitavad, et see oli tumepruun või lausa must. Mehe juuksed olid samuti tumedad, kuid silmad sinised. Teadlased usuvad, et Cheddari mehe esivanemad tulid Euroopasse Lähis-Idast. Ekspertide arvates pärineb umbes kümme protsenti valgetest brittidest just sellest rühmast.

Cheddari mees oli teadlaste sõnul kütt-korilane. Nagu kõigil tollastel inimestel Euroopas oli ka temal laktoositalumatus ning ta ei kannatanud täiskasvanuna piima.