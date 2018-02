Gustav Adolfi gümnaasiumi (GAG) direktor ja IRL-i liige Hendrik Agur korraldab 18. märtsil ja 14. aprillil Tallinnas Nordea kontserdimajas nõukogude estraadi kontserdi "Krasnaja Strela". IRL-i Tallinna piirkonna aseesimehe Riina Solmani sõnul pole tegemist erakonna, vaid Aguri isikliku ettevõtmisega.

Riina Solmani sõnul ei ole Hendrik Aguri estraadikontserdil IRL-i poliitikaga mingit seost. "Isamaa ja Res Publika Liit distantseeris end 10. märtsil toimuma pidanud kontserdist ja mõistis selle üheselt hukka," räägib ta.

Solman meenutab, et 10. märts oli päev, mil pommid langesid Tallinnas teist päeva ja majad praeguse Solarise keskuse lähiümbruses põlesid, inimesed said surma. Seda hävitustööd ei saa ära unustada.

"On oluline, et Hendrik Agur viis kriitikatulva järgselt sisse muudatused ja vabandas. Sellest hoolimata on kahju, et koolijuht ei arvestanud ega näinud ette, et teeb oma otsustega väga paljudele inimestele haiget. Eestis on vähe neid perekondi, kes totalitaarse režiimi kuritegude pärast ei kannatanud," sõnab Solman.