„See Elisa tuleks oma mugavustsoonist välja tuua! Starmani ajal sai rikketelefonilt 1770 ikka abi, aga nüüd kuulan juba kolmandat päeva oma raha eest ootemuusikat - äkki seal ei olegi enam inimest, kes vastaks?“ pahandab tartlanna Eve.

Omal ajal Starmanilt 52 kanaliga paketi tellinud Eve avastas pühapäeval, et üks tema filmikanalitest on muutunud tummfilmikanaliks - pilt on, häält mitte. See, et telepilt jukerdab, ei tule vilunud Starmani klientidele üllatusena. Pärast Elisaga liitumist on nad aga täheldanud probleemide sagenemist. „Kui varem hangus pilt umbes kord nädalas, siis nüüd peaaegu iga päev,“ tõdeb tallinlanna Katharina, kes aparaate sisse-välja lülitades ning juhtmeid tagant ära tõmmates ja tagasi pannes enamasti omal jõul toimet tuleb. Eve pöördus aga harjumuspäraselt Starmani lühinumbri 1770 poole. Tervituseks on seal nüüd linti loetud tänusõnad Elisa klienditeenindusse helistamise eest, kuid sellega positiivsed emotsioonid lõppevad.

„No ei saa absoluutselt abi!“ kurdab Eve. Linti loetud meeshääl teatab, et kõnele kehtib telefonioperaatori määratud lühinumbritasu, vabandab, et kõik vastajad on hõivatud, ja mängima hakkab ootemuusika. Kui viis minutit täis, kõne katkeb. „Ma helistasin nelikümmend minutit järjest tagasi ja kuulasin oma raha eest muusikat - ei midagi!“