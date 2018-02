Täna kuulutati Eesti Rahvusraamatukogus välja 2017. aasta kauneimad Eesti raamatud. Koore riisus kujundaja Angelika Schneider. Muide, sel aastal on tähistamiseks põhjust enam kui küll: lisaks Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale möödub tänavu ka 60 aastat päevast, mil Eestis valiti esimest korda kauneimaid raamatuid.

Konkursile 25 kauneimat Eesti raamatut 2017 esitati kokku 150 raamatut ja 5 kauneima Eesti lasteraamatu 2017 konkursile 40 raamatut. Kauneimad trükised valisid välja professionaalsed žüriid.

25 kauneima Eesti raamatu žürii esimees Heino Prunsvelt kommenteeris: „Parim, mis raamatuga juhtuda saab, on see, kui hea kirjandus või teatmeteos on ka hästi kujundatud. Seda juhtub, aga võiks juhtuda sagedamini. Kui rääkida raamatu kujundustrendidest, siis endiselt saab raamat siis hea kujunduse, kui seda on tehtud kui rätsepatööd – ikka õigele kliendile, õigete mõõtudega ja talle sobivas stiilis. Seda on ennegi öeldud, et vahel on hea kujundus teose nii loomulik osa, et seda ei märkagi. Profid märkavad ja oskavad hinnata. Rahvusvahelisi kujundustrende muidugi jälgitakse, aga need n-ö tõlgitakse eesti kujunduskeelde. Isikupära ja oma käekiri on endiselt trendikad.“

5 kauneima Eesti lasteraamatu žürii esimees Urmas Viik nentis, et kuigi 2017. aastal kirjastatud lasteraamatud ei ilmuta võrreldes eelnevate aastatega mingeid kardinaalseid muutusi, võib siiski rahuloluga täheldada, et valik peegeldab kaunis erinevaid lähenemisi. Valikus on olemas nii eesti vabagraafika traditsiooni kandev illustratsioon, karikatuurist võrsunud grotesk kui ka teravmeelne põige tippkunsti.

„Eesti illustratsiooni on aastaid iseloomustanud graafiline väljapeetus, akvarellilik koloriit ning viimistletud detail. Ka see traditsioon sai nomineeritud,“ lisas Viik.